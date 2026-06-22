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Гол Ленини помог Кабо-Верде повторить редкое достижение, державшееся 96 лет на ЧМ

Гол Ленини помог Кабо-Верде повторить редкое достижение, державшееся 96 лет на ЧМ
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Гол полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в ворота Уругвая со штрафного на ЧМ-2026 помог национальной команде Кабо-Верде повторить редкое достижение национальной команды Аргентины на чемпионатах мира, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Ранее сообщалось, что Ленини забил первый гол Кабо-Верде в истории на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
2-й тайм
2 : 1
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'    

По данным источника, ранее только одна сборная за всю историю чемпионатов мира забивала свой первый гол со штрафного удара: Аргентина — благодаря мячу Луиса Фелипе Монти в ворота Франции 15.07.1930 года.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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