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Уругвай — Кабо-Верде: Элио Варела сравнял счёт на 61-й минуте матча 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу — 2026

Уругвай — Кабо-Верде: форвард островитян Элио Варела сравнял счёт на 61-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Кабо-Верде. Игра проходит в Майами, США, на стадионе «Хард Рок». В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос (Норвегия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт в матче — 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

Форвард островитян Элио Варела сравнял счёт в матче на 61-й минуте.

Ранее, на 21‑й минуте, хавбек «Краснодара» и сборной Кабо‑Верде Кевин Ленини вывел свою команду вперёд. Защитник Максимилиано Араухо забил ответный мяч на 44‑й минуте. Полузащитник Агустин Каноббио вывел сборную Уругвая вперёд на 45+6‑й минуте.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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