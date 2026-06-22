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«Им повезло, что они не проиграли». Тренер сборной Ирана – о матче с Бельгией на ЧМ-2026

«Им повезло, что они не проиграли». Тренер сборной Ирана – о матче с Бельгией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о ничьей команды в матче второго тура ЧМ-2026 со сборной Бельгии (0:0). С 66-й минуты бельгийцы играли в меньшинстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

«Мы хорошо сыграли и могли выиграть матч. Бельгия — очень сильная команда, но им повезло, что они не проиграли, играя вдесятером. Я невероятно горжусь своими игроками. Иранские футболисты обладают великолепным боевым духом и очень хорошо боролись против Бельгии, несмотря на все трудности. Этот матч уже закончился, и с этого момента мы сосредоточены на подготовке к Египту», — приводит слова Галенои beIN Sports.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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