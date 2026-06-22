«Им повезло, что они не проиграли». Тренер сборной Ирана – о матче с Бельгией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о ничьей команды в матче второго тура ЧМ-2026 со сборной Бельгии (0:0). С 66-й минуты бельгийцы играли в меньшинстве.

«Мы хорошо сыграли и могли выиграть матч. Бельгия — очень сильная команда, но им повезло, что они не проиграли, играя вдесятером. Я невероятно горжусь своими игроками. Иранские футболисты обладают великолепным боевым духом и очень хорошо боролись против Бельгии, несмотря на все трудности. Этот матч уже закончился, и с этого момента мы сосредоточены на подготовке к Египту», — приводит слова Галенои beIN Sports.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).