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«Такие команды сразу не стартуют». Гришин — о результатах Испании на ЧМ-2026

«Такие команды сразу не стартуют». Гришин — о результатах Испании на ЧМ-2026
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что сборная Испании будет набирать форму в ходе чемпионата мира — 2026. Испанская команда набрала четыре очка после двух матчей группового этапа, сыграв вничью с командой Кабо-Верде (0:0) и одержав победу над сборной Саудовской Аравии со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«У сборной Испании громадный потенциал, а такие команды сразу не стартуют. Они настроены выйти на пик формы к финалу — для них существует только такая турнирная задача.

В матче с Саудовской Аравией уже после первого гола всё стало ясно. Испанцы показали идеальное взаимопонимание, потрясающий контроль мяча и, конечно, должны были выиграть этот матч. Особо я хочу обратить внимание на игру Марка Кукурельи, через фланг которого сейчас строится игра испанцев», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

26 июня сборная Испании завершит групповой раунд матчем с командой Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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