«Такие команды сразу не стартуют». Гришин — о результатах Испании на ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отметил, что сборная Испании будет набирать форму в ходе чемпионата мира — 2026. Испанская команда набрала четыре очка после двух матчей группового этапа, сыграв вничью с командой Кабо-Верде (0:0) и одержав победу над сборной Саудовской Аравии со счётом 4:0.

«У сборной Испании громадный потенциал, а такие команды сразу не стартуют. Они настроены выйти на пик формы к финалу — для них существует только такая турнирная задача.

В матче с Саудовской Аравией уже после первого гола всё стало ясно. Испанцы показали идеальное взаимопонимание, потрясающий контроль мяча и, конечно, должны были выиграть этот матч. Особо я хочу обратить внимание на игру Марка Кукурельи, через фланг которого сейчас строится игра испанцев», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

26 июня сборная Испании завершит групповой раунд матчем с командой Уругвая. Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.