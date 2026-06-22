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Тибо Куртуа повторил национальный рекорд в сборной Бельгии по числу матчей на ЧМ

Тибо Куртуа повторил национальный рекорд в сборной Бельгии по числу матчей на ЧМ
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Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на первое место по количеству матчей на чемпионатах мира. Это случилось после того, как он провёл 90 минут в игре 2-го тура группы G мирового первенства 2026 года, в котором сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

Как сообщает официальный сайт ФИФА, на счету Куртуа теперь 17 игр за карьеру на турнире. По этому показателю он делит лидирующую позицию вместе с легендой сборной Энцо Шифо (17), который выступал за национальную команду дьяволов с 1984 по 1998 годы.

Отметим, что в активе Куртуа 12 пропущенных мячей в 12 играх на ЧМ. При этом на его счету восемь «сухих» матчей. За карьеру в сборной 34-летний Тибо провёл 111 встреч (85 пропущенных и 57 игр «на ноль»).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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