Тибо Куртуа повторил национальный рекорд в сборной Бельгии по числу матчей на ЧМ

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа вышел на первое место по количеству матчей на чемпионатах мира. Это случилось после того, как он провёл 90 минут в игре 2-го тура группы G мирового первенства 2026 года, в котором сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана (0:0).

Как сообщает официальный сайт ФИФА, на счету Куртуа теперь 17 игр за карьеру на турнире. По этому показателю он делит лидирующую позицию вместе с легендой сборной Энцо Шифо (17), который выступал за национальную команду дьяволов с 1984 по 1998 годы.

Отметим, что в активе Куртуа 12 пропущенных мячей в 12 играх на ЧМ. При этом на его счету восемь «сухих» матчей. За карьеру в сборной 34-летний Тибо провёл 111 встреч (85 пропущенных и 57 игр «на ноль»).