«Сотворил историю». Черданцев – о голе Ленини за Кабо-Верде на ЧМ-2026

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на гол полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини за сборную Кабо-Верде в матче второго тура ЧМ-2026 со сборной Уругвая (1:0). Этот гол стал первым в истории для Кабо-Верде на чемпионатах мира.

«Игрок Краснодара сотворил историю, забив первый гол Кабо Верде на чемпионатах мира. Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина. Это его полное имя. Во всех источниках автором гола указан Кевин Пина. Ленини — это только для нас», — написал Черданцев на своей странице в телеграм-канале.

Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 118 матчей за клуб.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.