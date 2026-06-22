«Возможно всё». Ули Хёнес оценил шансы сборной Германии на ЧМ‑2026

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал шансы сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.

«Надо признать, что вчера Германия продемонстрировала невероятную боевую игру [с Кот-д`Ивуаром]. Однако на пути к титулу всё ещё есть очень серьёзные препятствия. Если команда и дальше будет так сплачиваться, а тренер будет так же эффективно проводить замены, как вчера, — тогда возможно всё», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в соцсети.

Сборная Германии стала третьей командой, которая досрочно обеспечила себе право участвовать в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, набрав шесть очков в двух стартовых турах группового этапа турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.