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«Возможно всё». Ули Хёнес оценил шансы сборной Германии на ЧМ‑2026

«Возможно всё». Ули Хёнес оценил шансы сборной Германии на ЧМ‑2026
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Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес прокомментировал шансы сборной Германии на чемпионате мира 2026 года.

«Надо признать, что вчера Германия продемонстрировала невероятную боевую игру [с Кот-д`Ивуаром]. Однако на пути к титулу всё ещё есть очень серьёзные препятствия. Если команда и дальше будет так сплачиваться, а тренер будет так же эффективно проводить замены, как вчера, — тогда возможно всё», — приводит слова Хёнеса Bayern & Germany в соцсети.

Сборная Германии стала третьей командой, которая досрочно обеспечила себе право участвовать в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года, набрав шесть очков в двух стартовых турах группового этапа турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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