Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью в матче ЧМ-2026, хабвек «Краснодара» Ленини забил гол

Завершился матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Уругвая и Кабо-Верде. Игра проходила в Майами, США, на стадионе «Хард Рок». В качестве главного арбитра выступил Эспен Эскос (Норвегия). Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 21‑й минуте хавбек «Краснодара» и сборной Кабо‑Верде Кевин Ленини вывел свою команду вперёд. Защитник Максимилиано Араухо забил ответный мяч на 44‑й минуте. Полузащитник Агустин Каноббио вывел сборную Уругвая вперёд на 45+6‑й минуте. На 61-й минуте форвард островитян Элио Варела сравнял счёт в матче.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.