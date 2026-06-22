Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Только один вратарь опережает Симона по числу «сухих» матчей на ЧМ в истории Испании

Только один вратарь опережает Симона по числу «сухих» матчей на ЧМ в истории Испании
Комментарии

Вратарь сборной Испании Унай Симон догнал легендарного Андони Субисаррету по количеству «сухих» матчей на чемпионатах мира в составе национальной команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Это стало возможным во встрече 2-го тура группового этапа мирового первенства с Саудовской Аравией (4:0). Данная игра стала четвёртой для Симона «на ноль» за сборную на ЧМ при 7 сыгранных встречах. У легендарного Субисарреты также четыре, но в 16 играх. При этом, Андони выступал на четырёх ЧМ, а для Уная данный мундиаль лишь второй в карьере

Больше «сухих» матчей на чемпионатах мира только у Икера Касильяса (7) — тоже на четырёх ЧМ (17 игр)

Отметим, Симон провёл свой юбилейный 60-й матч за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 26 раз сыграл «на ноль».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания вернулась ярким разгромом на ЧМ! А Ямаль повторил достижение Пеле
Испания вернулась ярким разгромом на ЧМ! А Ямаль повторил достижение Пеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android