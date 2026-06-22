Только один вратарь опережает Симона по числу «сухих» матчей на ЧМ в истории Испании

Вратарь сборной Испании Унай Симон догнал легендарного Андони Субисаррету по количеству «сухих» матчей на чемпионатах мира в составе национальной команды.

Это стало возможным во встрече 2-го тура группового этапа мирового первенства с Саудовской Аравией (4:0). Данная игра стала четвёртой для Симона «на ноль» за сборную на ЧМ при 7 сыгранных встречах. У легендарного Субисарреты также четыре, но в 16 играх. При этом, Андони выступал на четырёх ЧМ, а для Уная данный мундиаль лишь второй в карьере

Больше «сухих» матчей на чемпионатах мира только у Икера Касильяса (7) — тоже на четырёх ЧМ (17 игр)

Отметим, Симон провёл свой юбилейный 60-й матч за сборную Испании. За это время он пропустил 48 мячей и 26 раз сыграл «на ноль».