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Вратари Муслера и Возинья установили историческое достижение на чемпионатах мира

Вратари Муслера и Возинья установили историческое достижение на чемпионатах мира
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Впервые за всю историю чемпионатов мира в одном матче друг другу противостоят два основных вратаря старше 40 лет: Фернандо Муслера (Уругвай, 40 лет) и Возинья (Кабо-Верде, 41 год), сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

Матч в эти минуты проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На момент написания новости проходит второй тайм, счёт 2:2.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

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