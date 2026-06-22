Вратари Муслера и Возинья установили историческое достижение на чемпионатах мира

Впервые за всю историю чемпионатов мира в одном матче друг другу противостоят два основных вратаря старше 40 лет: Фернандо Муслера (Уругвай, 40 лет) и Возинья (Кабо-Верде, 41 год), сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

Матч в эти минуты проходит на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). На момент написания новости проходит второй тайм, счёт 2:2.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.