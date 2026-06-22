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Тренер Бельгии назвал причины потери очков сборной в матче с Ираном на ЧМ-2026

Тренер Бельгии назвал причины потери очков сборной в матче с Ираном на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о результате матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью со сборной Ирана (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

«Нам не хватало эффективности в атаке. Я ожидал такой игры с почти 70% владения мячом, с множеством навесов и с большим количеством ударов. Мы попадали в цель, но недостаточно проверяли вратаря. Игра вдесятером тоже не помогла», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня). После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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