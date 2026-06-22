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Тренер Бельгии Гарсия объяснил неудачный старт сборной на чемпионате мира — 2026

Тренер Бельгии Гарсия объяснил неудачный старт сборной на чемпионате мира — 2026
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия после матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью со сборной Ирана (0:0) высказался о ситуации команды на старте мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

«У нас уже были подобные матчи, и обычно мы забивали как минимум три гола. Это часть медленного старта чемпионата мира. Временами мы выглядели немного нерешительно. Мы точно знаем, какого результата нам нужно добиться в матче против Новой Зеландии», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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