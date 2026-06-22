Тренер Бельгии Гарсия объяснил неудачный старт сборной на чемпионате мира — 2026

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия после матча 2-го тура группы G чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью со сборной Ирана (0:0) высказался о ситуации команды на старте мирового первенства.

«У нас уже были подобные матчи, и обычно мы забивали как минимум три гола. Это часть медленного старта чемпионата мира. Временами мы выглядели немного нерешительно. Мы точно знаем, какого результата нам нужно добиться в матче против Новой Зеландии», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).