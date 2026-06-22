Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Франция – Ирак, кто покажет

23 июня состоится матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Игра пройдёт на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

В 1-м туре сборная Франции обыграла Сенегал (3:1), а Ирак разгромно проиграл Норвегии (1:4). В заключительном, 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (также 26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.