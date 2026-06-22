Оярсабаль установил национальный рекорд ЧМ, превзойдя достижение 92-летней давности

Испанский нападающий Микель Оярсабаль, признанный лучшим игроком матча 2-го тура чемпионата мира 2026 года с Саудовской Аравией (4:0), установил национальный рекорд всех времён на мировых первенствах.

Как сообщает Stats Foot в соцсети X, Оярсабаль, оформив дубль всего за 24 минуты встречи, стал самым быстрым игроком, забившим два гола в составе «Фурия Роха» в матче чемпионата мира. Микель превзошёл результат Хосе Ирарагорри, оформившего дубль за 25 минут в игре 1/8 финала турнира с Бразилией (3:1) в 1934 году.

Кроме того, Оярсабаль стал вторым игроком в истории, которому удалось сделать три результативных действия в первые 25 минут матча ЧМ, после Ласло Фазекаша из Венгрии, который оформил данное достижение в матче с Сальвадором в 1982 году (один гол, два ассиста). Также баск стал всего лишь третьим игроком, набравшим три голевых действия в первые 30 минут встречи (статистика ведётся с 1966 года).