«Слишком мягок». Тренер сборной Бельгии – о судействе в матче с Ираном на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о работе арбитра в матче второго тура ЧМ-2026 со сборной Ирана (0:0).

«Некоторые мне показались немного робкими. Те, кто вышел на замену, добавили динамики и свежести. Я посчитал, что судья был немного слишком мягок в отношении жёлтых карточек, но не из-за него мы не выиграли — мы должны были сыграть гораздо лучше.

Теперь нужно хорошо восстановиться, потому что тридцать минут вдесятером сильно бьют по физическому состоянию. Я верю в свою команду. Мы обыграем Новую Зеландию, у нас будет пять очков, и неважно, какое место мы займём — главное, выйти из группы», — приводит слова Гарсии L'Équipe.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).