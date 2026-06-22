«Я уснул на этом матче». Ибрагимович — об игре Бельгии и Ирана на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Ирана, который завершился вничью — 0:0.

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», — приводит слова Ибрагимовича FOX Sports.

После этой игры у Бельгии и Ирана по два очка, по одному очку у Новой Зеландии и Египта, эти команды проведут свой матч 22 июня, стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.