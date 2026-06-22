ФИФА назвала игрока «Краснодара» лучшим в матче Уругвай — Кабо-Верде

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини был назван лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором его команда сыграла вничью с Уругваем. Встреча завершилась со счётом 2:2.

29-летний футболист «Краснодара» начал игру в основном составе и провёл на поле все 71 минуту. Всего на его счету забитый гол прямым ударом со штрафного, один ключевой пас, два отбора, один перехват и три выноса. Африканский футболист выиграл 6 единоборств из 11 (3/4 — верховые) и совершил один фол. Точность его передач составила 84%.

В 3-м туре национальная команда Кабо-Верде встретится с Саудовской Аравией (27 июня), а сборная Уругвая — с Испанией (также 27 июня).