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Ламин Ямаль опубликовал пост после дебютного гола на ЧМ и разгромной победы Испании

Ламин Ямаль опубликовал пост после дебютного гола на ЧМ и разгромной победы Испании
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал пост после разгромной победы национальной команды над Саудовской Аравией (4:0) в матче 2-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года. В данной игре 18-летний вингер отличился дебютным голом на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

«Я здесь. Вперёд, Испания!!! Спасибо всем за поддержку, всегда с Богом 🤞🏾🤎», — написал Ямаль на своей странице в соцсетях, добавив эмодзи испанского флага.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. На второй строчке располагается Уругвай (2), третий — Кабо-Верде (2). Замыкает квартет Саудовская Аравия (1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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