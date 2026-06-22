Ламин Ямаль опубликовал пост после дебютного гола на ЧМ и разгромной победы Испании

Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал пост после разгромной победы национальной команды над Саудовской Аравией (4:0) в матче 2-го тура группы Н чемпионата мира 2026 года. В данной игре 18-летний вингер отличился дебютным голом на мировых первенствах.

«Я здесь. Вперёд, Испания!!! Спасибо всем за поддержку, всегда с Богом 🤞🏾🤎», — написал Ямаль на своей странице в соцсетях, добавив эмодзи испанского флага.

После двух матчей сборная Испании набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы Н. На второй строчке располагается Уругвай (2), третий — Кабо-Верде (2). Замыкает квартет Саудовская Аравия (1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).