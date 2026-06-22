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Испания повторила рекорд сборной Бразилии по числу игр подряд без поражений всех времён

Испания повторила рекорд сборной Бразилии по числу игр подряд без поражений всех времён
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Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию со счётом 4:0 в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года и, таким образом, идёт без поражений уже в 33 официальных встречах подряд с учётом основного времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

На счету подопечных Луиса де ла Фуэнте 26 побед и семь ничьих. Последнее официальное поражение команда потерпела в марте 2023 года, уступив Шотландии со счётом 0:2 в отборе на Евро-2024. Как сообщает аккаунт в соцсети X журналиста Педро Мартина, Испания повторила рекорд сборной Бразилии (1993-1998) по этому показателю.

Отметим, в подсчёт не включены товарищеские матчи и игры, где Испания уступала в серии 11-метровых, поэтому не учитываются поражение от Португалии в финале Лиги наций (2:2, 3:5 пен.) в 2025 году, а также проигрыш от Колумбии (0:1) в товарищеской встрече в марте 2024 года.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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