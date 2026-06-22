«Не имею к себе ни одной претензии». Генич – о своей работе на матче Нидерланды — Швеция

Известный комментатор и телеведущий Константин Генич изменил своё мнение по своей работе во время матча 2-го тура ЧМ-2026 между Нидерландами и Швецией. После матча комментатор опубликовал видео, в котором высмеиваются коллеги за лишние разговоры и недостаточное внимание к ходу матча, а также принёс извинения за свою работу.

«Учитывая отклики на вчерашнюю работу, решил пересмотреть свой матч Нидерланды — Швеция. Хотя никогда игры не пересматриваю… И что хочу сказать: идите ***** все, кто что-то предъявил. Вчерашний свой пост считаю «рефлексией», беру свои слова обратно.

Это была качественная, отличная, подготовленная работа. Пересмотрев — не имею к себе ни одной претензии. Даже с голом Гакпо. НИ ОДНОЙ;) Пишу на полном серьезе, а не потому что кому-то проиграл спор или что-то подобное. Реально, очень собой доволен пересмотрев. Недовольные коллеги — удачи. Следим за собой», — написал Генич на своей странице в телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.