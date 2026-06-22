Хавбек сборной Франции пропустил тренировку перед матчем с Ираком — Footmercato

Полузащитник сборной Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не принял участия в предматчевой тренировке команды в воскресенье, 21 июня. Об этом сообщает Footmercato.

Французская национальная команда провела заключительную тренировку перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Ираком. В штабе сборной сообщили, что Тчуамени остался дома: он катался на велосипеде и проходил лечение у физиотерапевта. Поводов для беспокойства нет. В СМИ предположили, что отсутствие игрока связано с регулированием его нагрузки.

Матч с Ираком состоится 23 июня, начало встречи — в 0:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.