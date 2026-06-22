Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 22 июня

Сегодня, 22 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 22 и 23 июня (время московское):

20:00. Аргентина – Австрия;

00:00. Франция – Ирак;

3:00. Норвегия – Сенегал;

6:00. Иордания – Алжир.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.