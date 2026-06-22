Тренер Уругвая Бьелса прокомментировал сенсационную ничью в матче ЧМ с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался о неожиданном результате матча 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кабо-Верде. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Когда мы хорошо оборонялись, матч позволял нам выходить вперёд. Когда мы теряли контроль над игрой, это преимущество сокращалось по сравнению с соперником. Решающим фактором в результате стало то, что мы снизили интенсивность игры, чего не должно было произойти», — приводит слова Бьелсы официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.