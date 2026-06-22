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Ленини прервал 19-летнюю серию Уругвая без пропущенных со штрафных на крупных турнирах

Ленини прервал 19-летнюю серию Уругвая без пропущенных со штрафных на крупных турнирах
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Cборная Уругвая пропустила гол со штрафного на крупных турнирах впервые за 19 лет, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X. Это произошло в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Кабо-Верде (2:2). Отметим, гол со штрафного за Кабо-Верде забил полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года

До этого последний гол со штрафного удара, который пропустил Уругвай на крупном турнире национальных сборных: на Кубке Америки, 7 июля 2007 года.

Ранее сообщалось, что Ленини забил первый гол Кабо-Верде в истории на чемпионатах мира.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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