«Для нас этот матч — практически финал». Тренер сборной Сенегала — о матче с Норвегией

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав подчеркнул значимость предстоящего матча 2-го тура группового этапа ЧМ‑2026 с командой Норвегии.

Команды группы I встретятся во вторник, 23 июня, в Нью‑Джерси (США). В первом туре сенегальцы проиграли сборной Франции со счётом 1:3, а норвежцы крупно обыграли Ирак — 4:1.

«У нас были определённые трудности, но в итоге все — и тренеры, и игроки — сосредоточились на подготовке к матчу с Норвегией. Соперник сильный, задача непростая, однако мы детально изучили его игру. Для нас этот матч — практически финал: поражение может лишить нас возможности выйти в плей‑офф. Но мы хорошо подготовились: у нас высококлассные защитники, и мы выявили слабые места соперника», — приводит слова тренера L’Équipe.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.