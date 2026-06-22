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Хави сравнил Месси с 39-летним собой, рассказывая о перспективах Лионеля на ЧМ-2026

Хави сравнил Месси с 39-летним собой, рассказывая о перспективах Лионеля на ЧМ-2026
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави поделился мыслями о текущей форме аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.

«Сейчас я смотрю на него и не могу сдержать эмоций. Я продолжал играть до 39 лет, но к тому моменту уже давно выступал в Катаре и перестал вызываться в сборную Испании много лет назад. Лео сейчас в том же возрасте, но когда смотришь на него — он абсолютно такой же. Он не изменился. Посмотрите на то, как двигаются его ноги…

Любой другой уже бы завершил карьеру после победы на чемпионате мира в 2022 году, но он такой зверь по части конкуренции. Он убеждён, что может выиграть его снова. У меня нет сомнений в том, что Аргентина дойдёт до финальных стадий турнира. И мы увидим самого лучшего Месси. Это его момент. Он готовил себя к этому ментально, даже несмотря на то что многие говорят о его не лучшей физической форме или о том, что он уже не тот. А потом он выходит и делает хет-трик. Его первый гол в ворота Алжира был чистым Месси. Когда Родриго Де Пауль поднял голову вверх, Лео оказался именно там — в идеальном месте для приёма мяча. Затем он трижды оглянулся назад. В этом один из его секретов», — приводит слова Хави The Athletic.

Месси во встрече 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Алжиром (3:0) оформил хет-трик.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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