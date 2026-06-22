Тренер Австрии Рангник – об игре Месси: у Аргентины на одного игрока меньше в прессинге

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о форварде Лионеле Месси накануне матча второго тура ЧМ-2026 со сборной Аргентины.

«Лионель Месси, возможно, уже не выполняет тот же объём работы, что раньше. Он любит смещаться на фланги и иногда задерживается перед воротами, находясь в офсайде. Это не значит, что у них на одного игрока меньше, но у них на одного игрока меньше в прессинге после потери мяча. Но именно это делает его таким опасным, потому что он может оказаться свободным в позиции, и мы должны быть к этому готовы. Нам нельзя допускать слишком много переходных фаз или позволять ему оказываться свободным и принимать мяч», — приводит слова Рангника Yahoo Sports.

В первом матче группового этапа с Алжиром действующие чемпионы мира одержали победу благодаря хет-трику нападающего Лионеля Месси. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.