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Тренер Австрии Рангник – об игре Месси: у Аргентины на одного игрока меньше в прессинге

Тренер Австрии Рангник – об игре Месси: у Аргентины на одного игрока меньше в прессинге
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о форварде Лионеле Месси накануне матча второго тура ЧМ-2026 со сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лионель Месси, возможно, уже не выполняет тот же объём работы, что раньше. Он любит смещаться на фланги и иногда задерживается перед воротами, находясь в офсайде. Это не значит, что у них на одного игрока меньше, но у них на одного игрока меньше в прессинге после потери мяча. Но именно это делает его таким опасным, потому что он может оказаться свободным в позиции, и мы должны быть к этому готовы. Нам нельзя допускать слишком много переходных фаз или позволять ему оказываться свободным и принимать мяч», — приводит слова Рангника Yahoo Sports.

В первом матче группового этапа с Алжиром действующие чемпионы мира одержали победу благодаря хет-трику нападающего Лионеля Месси. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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