Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Муслера стал лидером по числу результативных ошибок на ЧМ, опередив Нойера

Муслера стал лидером по числу результативных ошибок на ЧМ, опередив Нойера
Комментарии

Голкипер сборной Уругвая Фернадо Муслера возглавил рейтинг по количеству результативных ошибок на чемпионатах мира, сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X. В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 с Кабо-Верде (2:2) Муслера допустил результативную ошибку, которая позволила соперникам сравнять счёт.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

Игроки, совершившие больше всего ошибок, приводящих к голу, на чемпионатах мира с 1966 года:

Фернандо Муслера (Уругвай) — 4

Мохаммед Аль-Деайя (Саудовская Аравия) — 3

Марк Шварцер (Австралия) — 3

Мануэль Нойер (Германия) – 3

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Что за «привоз» устроил Муслера! У Кабо-Верде новая сенсация на ЧМ! LIVE
Live
Что за «привоз» устроил Муслера! У Кабо-Верде новая сенсация на ЧМ! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android