Сборная Кабо-Верде повторила достижение Нигерии на ЧМ 24-летней давности

Сборная Кабо-Верде стала первой командой, которая избежала поражения в каждом из своих первых двух матчей на чемпионате мира (2 ничьи) со времён Сенегала в 2002 году (1 победа, 1 ничья), сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

В матче второго тура ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Уругваем (2:2). Отметим, в этом матче сборная Кабо-Верде забила свой первый в истории гол на чемпионатах мира, автором которого стал полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Напомним, в первом матче команда разошлась миром с Испанией (0:0).

В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.