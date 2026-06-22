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Сборная Кабо-Верде повторила достижение Нигерии на ЧМ 24-летней давности

Сборная Кабо-Верде повторила достижение Нигерии на ЧМ 24-летней давности
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Сборная Кабо-Верде стала первой командой, которая избежала поражения в каждом из своих первых двух матчей на чемпионате мира (2 ничьи) со времён Сенегала в 2002 году (1 победа, 1 ничья), сообщает OptaJose на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

В матче второго тура ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Уругваем (2:2). Отметим, в этом матче сборная Кабо-Верде забила свой первый в истории гол на чемпионатах мира, автором которого стал полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини.

Напомним, в первом матче команда разошлась миром с Испанией (0:0).

В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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