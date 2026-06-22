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«Страдали от судорог». Тренер Кабо-Верде высказался о сенсационном исходе игры с Уругваем

«Страдали от судорог». Тренер Кабо-Верде высказался о сенсационном исходе игры с Уругваем
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Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубишта прокомментировал сенсационный результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Уругваем. Встреча завершилась со счётом 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

«Хочу поздравить команду и всех наших игроков с тем, как мы играли, отдавая все силы. Матч мы завершили в очень сложных условиях, многие игроки уже страдали от судорог. Но наша команда мужественно держалась на протяжении всего матча, постоянно стремясь к победе, и это нас очень радует. Мы доверяем всем нашим игрокам. Мы всегда вносим изменения, и наша команда продолжает подходить к матчам с желанием победить и с хорошей организацией. Мы должны быть довольны тем, чего достигли сегодня», — приводит слова Бубишты официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре Кабо-Верде сенсационно сыграл вничью с Испанией (0:0), а сборная Уругвая потеряла очки во встрече с Саудовской Аравией, завершив матч со счётом 1:1. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Кабо-Верде сыграет с Саудовской Аравией, а Уругвай — с Испанией, обе встречи пройдут 27 июня.

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