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Вингер Кабо-Верде отреагировал на свой дебютный гол за сборную в матче ЧМ с Уругваем

Вингер Кабо-Верде отреагировал на свой дебютный гол за сборную в матче ЧМ с Уругваем
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Нападающий сборной Уругвая Элио Варела отреагировал на свой дебютный гол на чемпионатах мира, который он забил в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Уругваем. Встреча завершилась со счётом 2:2, а мяч вышедшего на замену Варелы принёс африканской команде ничейный результат.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21'     1:1 Араухо Вильчес – 44'     2:1 Каноббио – 45+6'     2:2 Варела – 61'    

«Я мечтал об этом, но никогда не представлял, что это произойдёт именно так. Забить свой первый гол за национальную сборную в дебютном матче на чемпионате мира — это невероятно. У меня нет слов», — приводит слова Варелы официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре Кабо-Верде сенсационно сыграл вничью с Испанией (0:0), а сборная Уругвая потеряла очки во встрече с Саудовской Аравией, завершив матч со счётом 1:1. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Кабо-Верде сыграет с Саудовской Аравией, а Уругвай — с Испанией, обе встречи пройдут 27 июня.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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