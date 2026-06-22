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Новая Зеландия — Египет: Зико сравнял счёт в матче на 59-й минуте

Новая Зеландия — Египет: Зико сравнял счёт в матче на 59-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Новой Зеландии и Египта. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). В качестве главного арбитра выступает Омар Аль-Али (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
2-й тайм
1 : 2
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 59'     1:2 Салах – 67'    

На 59-й минуте сборная Египта сравняла счёт в матче. Гол ударом головой забил Мостафа Зико. Текущий счёт встречи — 1:1.

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре, новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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