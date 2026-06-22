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Мбаппе опубликовал пост перед матчем Франции со сборной Ирака на ЧМ-2026

Мбаппе опубликовал пост перед матчем Франции со сборной Ирака на ЧМ-2026
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Звёздный французский нападающий Килиан Мбаппе опубликовал пост на своей странице в соцсетях, где поделился фотографией с тренировки перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Ирака.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Не начался
Ирак
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Соцсети Килиана Мбаппе

«Готов к завтрашнему дню», — подписал фотографию Мбаппе.

Матч с Ираком состоится 23 июня, начало встречи — в 0:00 по московскому времени. После 1-го тура сборная Франции набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы I. У национальной команды Ирака нет активе набранных очков, команда располагается на четвёртой строчке.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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