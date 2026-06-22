Новая Зеландия — Египет: Салах вывел египтян вперёд на 67-й минуте игры

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Новой Зеландии и Египта. Игра проходит на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). В качестве главного арбитра выступает Омар Аль-Али (ОАЭ). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте сборная Египта вышла вперёд. После быстрой комбинации мяч в ворота соперника отправил Мохамед Салах. Текущий счёт встречи — 2:1 в пользу египтян.

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре, новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.