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Салах вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду в истории сборной Египта

Салах вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду в истории сборной Египта
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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах отличился забитым голом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Новой Зеландии и вплотную приблизился к национальному бомбардирскому рекорду. Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 3:1 в пользу североафриканской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

Салах вывел египтян вперёд, забив на 67-й минуте. Этот мяч стал для 34-летнего Салаха 67-м за 118 игр в сборной. Таким образом, Мохамед вплотную приблизился к национальному бомбардирскому рекорду, который принадлежит действующему тренеру команды Хоссаму Хассану, В его активе 69 мячей в 177 встречах.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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