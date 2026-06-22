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Тибо Куртуа сделал заявление о своём будущем в футболе

Тибо Куртуа сделал заявление о своём будущем в футболе
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что не рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах и рассчитывает остаться в мадридской команде до ее завершения.

«Хочу провести в «Реале» ещё четыре-пять лет. Было бы здорово закончить карьеру именно в этом клубе», — сказал бельгиец, слова которого приводит Фабрицио Романо.

Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2018 года. С тех пор голкипер выиграл с мадридцами множество трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

В минувшем сезоне 34-летний вратарь провёл 45 матчей во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 17 раз отыграл на ноль.

Куртуа чуть не травмировал Мбаппе на тренировке «Реала»

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