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Новая Зеландия — Египет, результат матча 22 июня 2026, счет 1:3, 2-й тур группы G чемпионата мира по футболу — 2026

Сборная Египта уверенно обыграла Новую Зеландию, на счету Салаха гол и ассист
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Завершился матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Новой Зеландии и Египта. Игра проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере (Канада). В качестве главного арбитра выступил Омар Аль-Али (ОАЭ). Встреча завершилась победой Египта со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

Единственный гол в первом тайме забила сборная Новой Зеландии, его автором стал Финн Сёрман. Во второй тайме, на 59-й минуте, Египет сравнял счёт: мяч в ворота соперника забил Мостафа Зико. На 67-й минуте египтяне вышли вперёд благодаря голу Мохамеда Салаха. А на 82-й минуте Египет закрепил преимущество: третий гол забил Трезеге, а ассистировал ему Салах.

В 1-м туре группы G сборная Новой Зеландии сыграла вничью с Ираном (2:2), а Египет отобрал очки у Бельгии (1:1). В заключительном, 3-м туре, новозеландцы встретятся с бельгийцами (27 июня), а египтяне — с иранцами (также 27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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