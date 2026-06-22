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Ральф Рангник призвал ставить ставки на победу сборной Австрии в матче против Аргентины

Ральф Рангник призвал ставить ставки на победу сборной Австрии в матче против Аргентины
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о шансах команды в матче ЧМ-2026 против Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто хочет выиграть много денег, может пойти в букмекерскую контору и поставить на победу Австрии. Сюрпризом для нас стала бы даже ничья, не говоря уже о победе. Но я считаю это возможным. У нас есть шанс склонить игру в свою пользу благодаря нашей стратегии, стилю игры, а также необходимой энергии и смелости.

В их составе играет лучший футболист из когда-либо существовавших, но Аргентина – гораздо больше, чем просто Лионель Месси. На каждой позиции у них выдающиеся игроки», — заявил Рангник, слова которого приводит Sport1.de.

Матч Аргентина — Австрия начнётся сегодня, в 20:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

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