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Появилась новая информация по возможному переходу Яна Диоманда в «Ливерпуль»

Появилась новая информация по возможному переходу Яна Диоманда в «Ливерпуль»
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«Ливерпуль» намерен в ближайшее время определиться с возможным трансфером вингера «Лейпцига» Яна Диоманда и не собирается затягивать переговорный процесс.

По данным журналиста Бена Джейкобса, мерсисайдцы предложили за футболиста € 80 млн фиксированной суммой и еще € 20 млн в виде бонусов. Ранее сообщалось о структуре сделки в размере € 90+10 млн.

Диоманд остаётся главным кандидатом на усиление фланга атаки. В «Ливерпуле» считают, что сам игрок заинтересован в переезде на «Энфилд», однако готовы отказаться от идеи трансфера, если «Лейпциг» не проявит готовности к конструктивным переговорам.

На случай неудачи английский клуб уже рассматривает другие варианты. В шорт-лист входят Саид Эль-Мала из «Кёльна», Янкуба Минте из «Брайтона», Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля», а также Брэдли Барколя из «ПСЖ».

В отличие от прошлогодней истории с Александером Исаком, когда «Ливерпуль» долго ждал развития ситуации вокруг «Ньюкасла», на этот раз руководство клуба рассчитывает решить вопрос с усилением атаки как можно раньше и не откладывать его до конца трансферного окна.

В сезоне-2025/26 Диоманд провёл 36 матчей за «Лейпциг», забив 13 мячей и отдав 9 голевых передач.

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