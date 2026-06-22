Вингер Португалии Консейсау рассказал, заставляют ли игроков сборной пасовать на Роналду

Вингер сборной Португалии Франсишку Консейсау опроверг мнение о том, что игроки национальной команды обязаны искать передачами Криштиану Роналду в каждой атаке.

«Нет, Криштиану способен забивать голы – в этом отношении с ним никто не сравнится, и нас не обязывают отдавать ему мяч. Например, я передаю мяч тому, кто находится в лучшей позиции, и у меня нет времени думать, кто из партнёров находится рядом.

Мы делаем это инстинктивно, это занимает миллисекунды, на это нет времени, и Криштиану здесь, чтобы помочь любому из товарищей по сборной», — приводит слова Консейсау A Bola.

Напомним, в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Португалии не смогла обыграть ДР Конго, завершив встречу вничью.

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