Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Египта одержала первую победу в истории чемпионатов мира

Сборная Египта одержала первую победу в истории чемпионатов мира
Комментарии

Национальная команда Египта обыграла сборную Новой Зеландии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Хоссама Хассана одержали первую победу в истории на мировых первенствах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

Ранее сборная Египта принимала участие в трёх чемпионатах мира и не знала побед. Всего в активе «фараонов» теперь девять игр на мировых первенствах — одна победа, три ничьих и пять поражений.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Салах вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду в истории сборной Египта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android