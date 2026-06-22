Сборная Египта одержала первую победу в истории чемпионатов мира
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Национальная команда Египта обыграла сборную Новой Зеландии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Хоссама Хассана одержали первую победу в истории на мировых первенствах.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15' 1:1 Зико – 58' 1:2 Салах – 67' 1:3 Трезеге – 82'
Ранее сборная Египта принимала участие в трёх чемпионатах мира и не знала побед. Всего в активе «фараонов» теперь девять игр на мировых первенствах — одна победа, три ничьих и пять поражений.
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.
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