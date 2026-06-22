Эндрик: Анчелотти не будет делать то, что лучше для меня или фанатов

Нападающий сборной Бразилии Эндрик после победы над Гаити (3:0) рассказал о доверии со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти.

«Я провёл с ним год в «Реале». Он знает, что я делаю, когда выхожу на поле: отдаю всё возможное ради команды. Он – отличный тренер, умный. Анчелотти не будет делать то, что лучше для Эндрика или для фанатов – он будет делать то, что лучше для команды.

Я благодарен за то, что он есть в моей жизни. Он знает, что я буду стараться каждый день, что я буду «грызть» землю… Он знает, что я много работаю, а моя игра всегда на последнем месте. Мистер прекрасно знает, что я могу помочь команде. Видя, что болельщики делают для меня, я очень им благодарен.

У меня есть то, что есть у многих игроков: я не знаю, что будет завтра и смогу ли завтра играть в футбол. Так что если сегодня был мой день выйти на поле, то это будет день, когда я отдам все силы, сделаю всё возможное ради своей команды», — сказал Эндрик, слова которого приводит ESPN Brazil.

Эндрик дебютировал на чемпионате мира в матче против Гаити.

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