Новая Зеландия остановилась в шаге от рекорда Бельгии на ЧМ

Сборная Новой Зеландии проиграла Египту в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 (1:3). Таким образом, новозеландская команда прервала рекордную для себя серию ничьих на чемпионатах мира.

Серия ничьих сборной Новой Зеландии составляла четыре матча. Рекордная серия ничьих на чемпионатах мира принадлежит сборной Бельгии — пять ничейных результатов подряд. Новозеландцы остановились в шаге от повторения бельгийского рекорда.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.