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Новая Зеландия остановилась в шаге от рекорда Бельгии на ЧМ

Новая Зеландия остановилась в шаге от рекорда Бельгии на ЧМ
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Сборная Новой Зеландии проиграла Египту в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 (1:3). Таким образом, новозеландская команда прервала рекордную для себя серию ничьих на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

Серия ничьих сборной Новой Зеландии составляла четыре матча. Рекордная серия ничьих на чемпионатах мира принадлежит сборной Бельгии — пять ничейных результатов подряд. Новозеландцы остановились в шаге от повторения бельгийского рекорда.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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