Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 22 июня 2026
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В ночь с 21 на 22 июня в группах G и H прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 22 июня 2026 года:
- Группа G: Бельгия — Иран — 0:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет
- Группа G: Новая Зеландия — Египет — 1:3.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15' 1:1 Зико – 58' 1:2 Салах – 67' 1:3 Трезеге – 82'
- Группа H: Испания — Саудовская Аравия — 4:0.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10' 2:0 Оярсабаль – 21' 3:0 Оярсабаль – 24' 4:0 Аль-Тамбакти – 49'
- Группа H: Уругвай — Кабо-Верде — 2:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Окончен
2 : 2
Кабо-Верде
0:1 Ленини – 21' 1:1 Араухо Вильчес – 44' 2:1 Каноббио – 45+6' 2:2 Варела – 61'
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
Комментарии
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