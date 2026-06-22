«Он молится о переходе в «Аль-Хиляль». Чемпион мира Вампета сообщил о проблемах Рафиньи

Бывший футболист Вампета рассказал о непростой ситуации в жизни вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи.

«У Рафиньи серьёзные семейные проблемы, а также финансовые трудности. Он молится о переходе в «Аль-Хиляль». Сейчас он переживает непростой период. У него и его семьи серьёзные финансовые проблемы. Он рассчитывает, что этот трансфер поможет всё изменить», — приводит слова Вампеты Planeta do Futebol.

Дополнительную тревогу для игрока вызывает ситуация с его здоровьем. В матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с Гаити вингер получил травму подколенного сухожилия. Сроки восстановления пока остаются неизвестными, поэтому его участие в оставшихся матчах турнира находится под вопросом.

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