Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 22 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. Испанцы разгромили Саудовскую Аравию (4:0), Бельгия сыграла вничью с Ираном (0:0), Уругвай разделил очки с Кабо-Верде (2:2), Египет одержала волевую победу над Новой Зеландией (3:1).

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, форвард национальной команды Канады Джонатан Дэвид и нападающий сборной Германии Дениз Ундав, которые забили по три гола. Места с 4-го по 22-е занимают игроки, отличившиеся двумя мячами.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место. Всего будет сыграно 104 матча — это рекорд для чемпионатов мира.