Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Федерации футбола Турции сделали заявление о будущем Монтеллы после провала на ЧМ

В Федерации футбола Турции сделали заявление о будущем Монтеллы после провала на ЧМ
Комментарии

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высказался после неудачного выступления сборной Турции на чемпионате мира — 2026 и поддержал главного тренера команды Винченцо Монтеллу.

«Мы поддержим нашего тренера. Это не клубная команда. Именно из-за отсутствия стабильности в клубах часто приходят неудачи. Уже два дня пишут имена разных тренеров, но мы не меняем тех, с кем идём по одному пути, на тех, кого встретили по дороге.

Тренера можно критиковать с тактической точки зрения, но не в том, что мяч прошёл рядом со штангой. В любом плохом событии есть что-то хорошее, поэтому мы будем смотреть вперёд», — заявил Хаджиосманоглу, слова которого приводит A Spor.

Турки потеряли шансы на выход в плей-офф уже после двух туров группового этапа, уступив Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

Баннер в честь победы «Серикспора» в третьем дивизионе Турции

Материалы по теме
Жена Чалханоглу опубликовала эмоциональный пост в защиту мужа после вылета Турции с ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android