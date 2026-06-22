В Федерации футбола Турции сделали заявление о будущем Монтеллы после провала на ЧМ

Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу высказался после неудачного выступления сборной Турции на чемпионате мира — 2026 и поддержал главного тренера команды Винченцо Монтеллу.

«Мы поддержим нашего тренера. Это не клубная команда. Именно из-за отсутствия стабильности в клубах часто приходят неудачи. Уже два дня пишут имена разных тренеров, но мы не меняем тех, с кем идём по одному пути, на тех, кого встретили по дороге.

Тренера можно критиковать с тактической точки зрения, но не в том, что мяч прошёл рядом со штангой. В любом плохом событии есть что-то хорошее, поэтому мы будем смотреть вперёд», — заявил Хаджиосманоглу, слова которого приводит A Spor.

Турки потеряли шансы на выход в плей-офф уже после двух туров группового этапа, уступив Австралии (0:2) и Парагваю (0:1).

Баннер в честь победы «Серикспора» в третьем дивизионе Турции