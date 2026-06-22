Гарет Бэйл объяснил, чем игра в МЛС отличается от выступлений в топ-чемпионатах Европы

Бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл объяснил, чем игра в американской лиге МЛС отличается от выступлений в топ-чемпионатах Европы.

«Здесь, в США, нет последствий после поражения. В «Реале», если ты проигрываешь, это равноценно концу света. Я помню свою первую игру за „Лос-Анджелес“. Я ожидал шквала давления, возможно, оскорблений и критических статей в СМИ. Но поражение было принято спокойно… Потому что оно не имеет таких серьезных последствий, а также потому, что здесь другая атмосфера. Мне это понравилось. В США более семейная атмосфера», — приводит слова Гарета Бэйла издание The Athletic.