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Гарет Бэйл объяснил, чем игра в МЛС отличается от выступлений в топ-чемпионатах Европы

Гарет Бэйл объяснил, чем игра в МЛС отличается от выступлений в топ-чемпионатах Европы
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Бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл объяснил, чем игра в американской лиге МЛС отличается от выступлений в топ-чемпионатах Европы.

«Здесь, в США, нет последствий после поражения. В «Реале», если ты проигрываешь, это равноценно концу света. Я помню свою первую игру за „Лос-Анджелес“. Я ожидал шквала давления, возможно, оскорблений и критических статей в СМИ. Но поражение было принято спокойно… Потому что оно не имеет таких серьезных последствий, а также потому, что здесь другая атмосфера. Мне это понравилось. В США более семейная атмосфера», — приводит слова Гарета Бэйла издание The Athletic.

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