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Мохамед Салах — лучший игрок исторического для Египта матча с Новой Зеландией на ЧМ

Мохамед Салах — лучший игрок исторического для Египта матча с Новой Зеландией на ЧМ
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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против Новой Зеландии. Египтяне одержали победу со счётом 3:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 04:00 МСК
Новая Зеландия
Окончен
1 : 3
Египет
1:0 Сёрман – 15'     1:1 Зико – 58'     1:2 Салах – 67'     1:3 Трезеге – 82'    

Салах стал главным героем встречи, записав на свой счёт гол и результативную передачу. Лидер африканской команды принял непосредственное участие в двух из трёх забитых мячей и помог сборной добиться первой победы на нынешнем мундиале и в истории чемпионатов мира в целом.

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Египта набрала четыре очка и возглавляет группу G. У Ирана и Бельгии — по два очка. У Новой Зеландии — одно.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года

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