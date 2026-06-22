Мохамед Салах — лучший игрок исторического для Египта матча с Новой Зеландией на ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против Новой Зеландии. Египтяне одержали победу со счётом 3:1.

Салах стал главным героем встречи, записав на свой счёт гол и результативную передачу. Лидер африканской команды принял непосредственное участие в двух из трёх забитых мячей и помог сборной добиться первой победы на нынешнем мундиале и в истории чемпионатов мира в целом.

После двух туров группового этапа чемпионата мира сборная Египта набрала четыре очка и возглавляет группу G. У Ирана и Бельгии — по два очка. У Новой Зеландии — одно.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»