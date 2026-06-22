Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

33-летний Лукаку вышел на чистое третье место по числу матчей в истории сборной Бельгии

33-летний Лукаку вышел на чистое третье место по числу матчей в истории сборной Бельгии
Комментарии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сыграл в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ирана и улучшил своё положение в рейтинге рекордсменов по числу игр. Отметим, матч завершился нулевой ничьей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 0
Иран
Удаления: Нгой – 66' / нет

Лукаку начал игру с первых минут и был заменён на 73-й, не совершив результативных действий. Этот выход на поле стал для него 128-м в составе национальной команды, что позволило форварду выйти на чистую третью строчку в истории сборной по количеству проведённых матчей. Он обошёл Тоби Алдервейрелда, у которого 127 игр. Теперь впереди Лукаку остались лишь полузащитник Аксель Витсель (138) и экс-защитник Ян Вертонген (157).

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Тренер Бельгии Гарсия объяснил неудачный старт сборной на чемпионате мира — 2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android