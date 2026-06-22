33-летний Лукаку вышел на чистое третье место по числу матчей в истории сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку сыграл в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с национальной командой Ирана и улучшил своё положение в рейтинге рекордсменов по числу игр. Отметим, матч завершился нулевой ничьей.

Лукаку начал игру с первых минут и был заменён на 73-й, не совершив результативных действий. Этот выход на поле стал для него 128-м в составе национальной команды, что позволило форварду выйти на чистую третью строчку в истории сборной по количеству проведённых матчей. Он обошёл Тоби Алдервейрелда, у которого 127 игр. Теперь впереди Лукаку остались лишь полузащитник Аксель Витсель (138) и экс-защитник Ян Вертонген (157).

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран сыграет с Египтом (также 27 июня).